В ФК «Тверь» появился игрок из Белоруссии

Полузащитник Александр Александрович дебютирует в тверском и российском футболе. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

22 января белорусский полузащитник Александр Александрович подписал контракт с футбольным клубом «Тверь». В информации от пресс-службы команды особо подчеркивается, что игроки из Республики Беларусь в российском футболе не имеют статуса «легионер». В белорусском футболе Александр выступал за цвета нескольких профессиональных клубов.

Александру 23 года. Он родился в Витебске и там же подписал первый профессиональный контракт с одноименным клубом. Выступал в Высшем дивизионе Белоруссии за ФК «Витебск» и ФК «Смолевичи», входил в состав юношеской национальной сборной, участник квалификационного раунда чемпионата Европы U19.

– Хочется помочь команде выполнить поставленные задачи. Я понимаю, что сам должен прогрессировать с каждой тренировкой, от матча к матчу. Для этого в «Твери» есть все возможности, – прокомментировал свой новый шаг в профессиональном спорте Александр Александрович

21 января с «Тверью» подписал контракт нападающий Алексей Курзенев, воспитанник академии московского «Локомотива». Он с ноября был на просмотре у тверичан и успел сыграть за них в товарищеском матче, забив гол.