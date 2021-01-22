Журналисты тверской редакции «Комсомольской правды» победили на конкурсе «Грани». Фото: Youtube/"Вести Тверь"

22 января в Твери подвели итоги ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди журналистов «Грани». Тверская редакция «Комсомольской правды», как водится, не осталась без наград.

Всего на конкурс было представлено 463 работы о печатных, теле и радио СМИ региона. По три победителя сразу определяли в нескольких номинациях.

В итоге в номинации « «75-летие Великой Победы» одним из победителей стал корреспондет сайта и газеты «Комсомольская правда-Тверь» Александр Жмулин. Он отмечен за серию статей о Ржевском мемориале Советскому Солдату. В том числе - с его открытия.

В номинации «Лучший социальный проект» победу присудили главному редактору тверской редакции радио «Комсомольская правда» Игорю Аксенову. Его отметили за прямой эфир с руководителем «Инициативной группы по защите животных Твери» Николаем Морозовым.

В номинации « «75-летие Великой Победы» одним из победителей стал корреспондет сайта и газеты «Комсомольская правда-Тверь» Александр Жмулин. Фото: Youtube/"Вести Тверь"