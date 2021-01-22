В Тверской области планируется сохранить меры поддержки хлебопеков

Игорь Руденя подчеркнул, что в нашем регионе цена на хлеб должна быть стабильной. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В тверском регионе планируется сохранить меры поддержки хлебопекарной промышленности в 2021 году. Об этом 21 января в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) сообщил губернатор Игорь Руденя.

- Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь. У нас немало таких предприятий, в том числе в секторе среднего и малого бизнеса, - отметил глава региона.

При этом Игорь Руденя подчеркнул, что цена на хлеб должна быть стабильной. С 2019 года хлебопекарным предприятиям региона предоставляются областные субсидии на частичную компенсацию затрат на сырьё.

В 2019-м субсидии на общую сумму в 64,4 млн рублей выделили 12 компаниям отрасли, в 2020-м поддержку - 70,2 млн - получили 19 предприятий.