Студенты юрфака побывали в Экспертно-криминалистическом центре УМВД в Твери

В Тверской области продолжается акция "Студенческий десант" Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области продолжается акция "Студенческий десант". Студенты юридического факультета Тверского госуниверситета посетили Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тверской области.

Заместитель начальника отдела ЭКЦ УМВД России по Тверской области подполковник полиции Сергей Рушнов рассказал об истории экспертно-криминалистической службы, специфике деятельности отделов криминалистических, экономических и специальных экспертиз.

Ребятам показали профессиональный комплект эксперта-криминалиста для проведения экспертиз и провели экскурсию по ДНК-лаборатории.

Под конец встечи сотрудники кадровых подразделений рассказали студентам об особенностях службы в полиции и выразили надежду, что полученные знания пригодятся им в будущем.