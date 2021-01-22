В полиции предупредили об ответственности за несанкционированные митинги в Твери

УМВД по Тверской области предупредило об ответственности за несанкционированные митинг. Фото: Виктория ЖУКОВА

Сотрудники правоохранительных органов будут пресекать попытки провести несогласованные публичные мероприятия. Как указано в пресс-релизе УМВД по Тверской области, это будет расцениваться как угроза общественному порядку. Полицейские будут задерживать участников и обеспечивать правопорядок.

В областном МВД призвали жителей Тверского региона не поддаваться на провокации, а также не приходить на несанкционированные шествия и митинги. За это может наступить предусмотренная законом ответственность.

Предупреждение на сайте регионального Министерства внутренних дел появилась из-за распространения в интернете и соцсетях информации о подготовке незаконных акций. Стражи закона уточняют, что наказание может наступить не только за участие в них, но и за призывы к участию.