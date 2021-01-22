Нападающий Алексей Курзенев подписал контракт с ФК «Тверь»

Нападающий Алексей Курзенев теперь в составе ФК «Тверь». Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

21 января нападающий Алексей Курзенев подписал контракт с тверским футбольным клубом. Полторы недели назад футболисту исполнилось 26 лет. Игрок успел показать себя в составе «Твери» в контрольной игре, забив гол в ворота «Казанки».

Алексей начинал играть в футбол в родной Казани, затем окончил академию столичного «Локомотива». В составе железнодорожников играл в Молодежном первенстве. В пермском «Амкаре» дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Защищал цвета юношеских сборных страны, в том числе в элитном раунде Чемпионата Европы U19 в 2014 году.

В карьере новичка ФК «Тверь» – саратовский «Сокол», ульяновская «Волга», московский «Арарат».

Алексей Курзенев был кандидатом в состав «Твери» с середины ноября, успел сыграть в товарищеском матче с «Казанкой» и забить гол. 22 января он уже тренируется в составе тверичан.

– Мне импонирует футбол, в который играет наша команда. Смотрел все игры, слышал только положительные отзывы. Команда достаточно молодая и амбициозная, я рад попасть в такой коллектив. Кроме того, приятно встретить в Твери знакомых мне Орлова, Серикова, Стародуба», – прокомментировал подписание контракта нападающий ФК «Тверь» Алексей Курзенев.

Защитник Алексей Родинков покинул ФК «Тверь» по обоюдному согласию. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

В тоже время 21 января ФК «Тверь» расторг контракт с 20-летним защитником Алексеем Родинковым по обоюдному согласию сторон. Постоянно попадая в заявку, Алексей вышел в стартовом составе только в одной игре, в которой забил гол в ворота столичной «Родины» – 3:2.

ФК «Тверь» благодарит Алексея за проделанную работу и желает успехов в продолжение карьеры.