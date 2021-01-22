"Имя Каин": выставка одной книги пройдет в Твери

Книга Байрона "Каин" издания 1907 года. Фото: Тверская городская библиотека имени Герцена

Выставка одной книги "Имя Каин" пройдет в тверской "Герценке". Главный и единственный экспонат - мистерия "Каин", крупнейшее произведение позднего Байрона, написанное в 1821 году и переведенное Иваном Буниным.

В основе книги библейский сюжет, но Байрон привнес в него много личного - свои чувства, размышления и сомнения.

Экземпляр книги, выставленный в библиотеке, издан в 1907 году (издательство "Шиповник"). Оформлена книга русским и английским графиком и театральным художником Владимиром Чемберсом.

Книга Байрона "Каин" экспонируется в Музее книги Центральной Городской библиотеки имени Герцена (Тверской проспект, 5) с 21 по 30 января.