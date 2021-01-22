МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильной гололедице и ледяном дожде

Жителей Тверской области предупредили о ледяном дожде и гололедице. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

22 января в Верхневолжье ожидается значительное ухудшение погодных условий. По информации синоптиков, в районах области возможен мокрый снег и, как следствие, налипание этого самого снега на проводах и деревьях, сильная гололедица. Кроме того, регион ждут температурные качели - столбик термометра будет уходить то «в плюс», то «в минус» - это может привести к ледяному дождю. ГУ МЧС по Тверской области выпустило экстренное предупреждение с просьбой соблюдать меры предосторожности, как водителям на трассах, так и пешеходам.

Напомним, резкий перепад температур, а ведь еще несколько дней назад в регионе стояли морозы под -20, может негативно сказаться на здоровье: вызвать головную боль, головокружение и ломоту в "проблемных" суставах, проблемы с сердечно-сосудистой системой и др.

Оттепель, по прогнозам синоптиков, продлится все выходные и часть следующей недели, после чего в Тверской регион снова придут морозы.