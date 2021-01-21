Продукты для щей дорожают в магазинах Тверской области

За последнюю неделю больше всего подорожали капуста и картошка. Фото: Ирина БУРЦЕВА

За последнюю неделю (с 12 по 18 января) в Тверской области больше всего подорожали капуста и картошка. Белокочанная выросла в цене сразу на 6,5%. За килограмм свежей капусты в магазинах региона в среднем просят 18 руб. 40 коп. Картофель прибавил 6,1%, средняя стоимость килограмма - 25 руб. 36 коп.

Также выросли в цене за неделю детские фруктовые консервы (+5,6%), репчатый лук (+5,2%), сливочное масло (+2,9%) и мясные детские консервы (+2,6%).

Подешевели более всего: соль (-4,6%), яблоки (-3,7%) и куриные яйца (-3,5%).