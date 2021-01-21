Пропавший 13-летний мальчик вернулся домой в Твери

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Евгения ГУСЕВА

13-летний мальчик, которого искали с 20 января в Твери, вернулся домой. Об этом сообщило следственное управление регионального СКР.

Напомним, в последний раз пропавшего видели возле школы на бульваре Шмидта. Известно, что подросток пропадал и раньше, но всегда возвращался. В поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В ближайшее время мальчика опросит следователь с целью установления всех обстоятельств его исчезновения и местонахождения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.