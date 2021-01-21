В Тверской области беременная женщина умерла от коронавируса

Врачи смогли спасти новорожденного ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия произошла в Торжке Тверской области. Информация о том, что женщина на позднем сроке беременности умерла от коронавируса, появилась в соцсетях.

Историю активно обсуждают в местных сообществах.

- Как страшно начался этот год. Ночью случилась трагедия. Не стало одного очень красивого душой человека, многодетной мамы и моего друга. Беременная четвертым ребёнком не справилась с ковидом. Малышку удалось спасти, - написала подруга погибшей в соцсети.

У женщины осталось четверо детей, муж и родители.