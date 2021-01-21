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Коронавирус Covid-19

В Тверской области беременная женщина умерла от коронавируса

Ребенка удалось спасти
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Врачи смогли спасти новорожденного ребенка

Врачи смогли спасти новорожденного ребенка

Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия произошла в Торжке Тверской области. Информация о том, что женщина на позднем сроке беременности умерла от коронавируса, появилась в соцсетях.

Историю активно обсуждают в местных сообществах.

- Как страшно начался этот год. Ночью случилась трагедия. Не стало одного очень красивого душой человека, многодетной мамы и моего друга. Беременная четвертым ребёнком не справилась с ковидом. Малышку удалось спасти, - написала подруга погибшей в соцсети.

У женщины осталось четверо детей, муж и родители.

Скрин поста в соцсети

Скрин поста в соцсети

Коронавирус в Тверской области