«Студенческий десант» посетил транспортных полицейских Твери

Будущие юристы смогли попробовать себя в роли работников Линейного отдела МВД. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В преддверии Дня студента транспортные полицейские Твери вместе со студентами-юристами Тверского кооперативного техникума провели традиционную акцию «Студенческий десант». Будущие юристы смогли попробовать себя в роли работников Линейного отдела МВД.

Интересные подробности службе транспортного полицейского и истории Линейного отдела на станции Тверь ребятам рассказал майор внутренней службы Владимир Пилипчук.

Начальник экспертно-криминалистической группы майор полиции Ирина Артамонова показала будущим специалистам содержание криминалистического чемодана для сбора улик и рассказала, как найти преступника по отпечаткам пальцев, следам обуви и волокнам одежды.

Ребят также познакомили со спецсредствами, имеющемся на вооружении оружии, напомнили о безопасности на железной дороге и ответственности, которая грозит нарушителям.

В пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь надеются, что эта встреча поможет студентам определиться с будущей профессией.