Потушили бывший бетонный завод в Тверской области

В Тверской области произошел пожар на заброшенном бетонном заводе в Конаково. Фото: ВК/Людмила Кикало.

21 января в 14:17 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что на неработающем бетонном заводе в Конаково произошел пожар. На место выехало два пожарных расчета. Видео, как над территорией предприятия поднимается столб черного дыма, выложила в соцсетях одна из горожанок.

В 14:30 пожар локализовали. Через 10 минут сбили открытое пламя.

17:05 пожар полностью потушили.

В соцсетях указывают, что этот объект загорается уже во второй раз.