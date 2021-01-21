В Тверской области раскрыто убийство семилетней давности

Убийство раскрыли спустя 7 лет Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Тверскими следователями задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Семь лет назад мужчина застрелилсвоего знакомого. По данным следствия, ночью, 7 августа 2013 года, на одной из улиц Конакова Тверской области было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с огнестрельными ранениями головы и груди. Следствие по уголовому делу длилось семь лет. Отрабатывались разные версии случившегося. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов следственного управления СК РФ по Тверской области с сотрудниками полиции преступление удалось раскрыть. В настоящее время подозреваемый - 38-летний местный житель задержан. Мужчиной дана явка с повинной, а также признательные показания. Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.