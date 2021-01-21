Два района Тверской области отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Вечная слава сражавшимся за Родину советским воинам Фото: ПТО

21 января Западнодвинский и Торопецкий районы отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В период Великой Отечественной войны Торопец и Западнодвинский район находились в оккупации почти пять месяцев. В деревнях создавались партизанские отряды и движения.

21 января 1942 года войска Северо-Западного фронта в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции освободили территорию района. Восемь жителей края удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1942 году был нанесен удар по системе снабжения фашистских войск в Торопце, скованы возможности железнодорожного перемещения захватчиков. Город был освобожден от оккупантов.

Со значимой памятной датой жителей и руководство муниципалитетов поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ежегодно отмечая эту святую дату, жители отдают дань благодарности красноармейцам и партизанам. Наравне с бойцами и офицерами сражались местные жители, объединившиеся в партизанские отряды. Мы никогда не забудем подвиг героических защитников. Земной поклон тем, кто на своих плечах вынес все тяготы войны, - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.