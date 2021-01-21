Новый генеральный директор Тверского вагоностроительного завода вступил в должность

Артем Овелян стал новыс гендиректором Тверского вагоностроительногозавода. Фото: пресс-служба Тверского вагоностроительного завода.

С 21 января Артем Овелян официально возглавил тверское предприятие. До этого он руководил Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, который так же, как ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг». 20 января Артем Апетнакович осмотрел территорию Тверского вагоностроительного завода и цеха, познакомился с работниками.

Решение о том, что Артем Овелян сменит на посту Андрея Соловья, приняли 20 января на внеочередном собрании акционеров. При этом Андрей Михайлович, возглавлявший Тверской вагонзавод с 2013 года, остается в составе Наблюдательного Совета ОАО «ТВЗ».

– В Трансмашхолдинге исходят из того, что периодическая смена руководителей позитивно отражается как на предприятиях, которые получают новый импульс к развитию, так и на самих топ-менеджерах, которые получают возможность применить свои знания и навыки в новых условиях, – сказано в материале для прессы от Тверского вагоностроительного завода.

В 2021 году в планах у Тверского вагоностроительного выпуск новых моделей одноэтажных и двухэтажных вагонов поездов как для российских, так и для египетских компаний. Также предприятие будет участвовать в конкурсе на поставку электропоездов «Иволга» для третьего Московского центрального диаметра. Планируют развивать производственную площадку в Торжке.

Артем Апетнакович Овелян родился в 1963 году в городе Батуми в Грузии. В 1985 году с отличием окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию инженера-механика. В том же году начал работать инженером-технологом на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

В 1989 году стал главным технологом завода, в 1992-м – главным инженером, а в 1994 году – техническим директором. На этом посту он работал до 2017 года, когда был назначен исполнительным директором этого завода.

С 2018 по 20 января 2021 года Артём Апетнакович занимал должность генерального директора Демиховского машиностроительного завода. Имеет почетные знаки и грамоты машиностроительной отрасли, а также благодарности от различные органов власти. Кандидат технических наук.