Для многодетных запись на прививку от коронавируса открыта в муниципальных семейных центрах Тверской области

Массовая вакцинация населения началась в Тверской области 18 января Фото: ПТО

В Тверской области многодетные семьи могут записаться на прививку от коронавируса в муниципальных семейных центрах по месту жительства. Там же проходят консультации по вакцинации для многодетных родителей.

При обращении в семейный центр многодетным родителям необходимо сообщить о желании пройти вакцинацию, указав членов семьи, готовых привиться, и их возраст, а также количество детей в семье, место проживания, контактный номер телефона.

Напомним, что массовая вакцинация населения началась в Тверской области 18 января. Оказать поддержку многодетным семьям при проведении вакцинации от COVID-19 поручил губернатор Игорь Руденя.