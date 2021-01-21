На 21 января еще 220 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

Еще 220 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 21 января 2021 года, 220 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 022 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 22 548 человек (+316).

Изолировано 3979 больных (-98).

Умерли 495 человек (+2).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 21 января выявлен 8651 случай заражения коронавирусом (+60 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район - 2011 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 1563 (+15),

Ржев - 1490 (+4),

Торжок - 1270 (+5),

Кимры - 1161 (+3),

Калининский район - 1065 (+13).

За весь период в регионе проведено 507 467 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 023.