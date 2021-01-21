На 21 января еще 220 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

Еще 220 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 21 января 2021 года, 220 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 022 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 22 548 человек (+316).
Изолировано 3979 больных (-98).
Умерли 495 человек (+2).
Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 21 января выявлен 8651 случай заражения коронавирусом (+60 за сутки).
Также в лидерах:
Конаковский район - 2011 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 1563 (+15),
Ржев - 1490 (+4),
Торжок - 1270 (+5),
Кимры - 1161 (+3),
Калининский район - 1065 (+13).
За весь период в регионе проведено 507 467 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 023.
Графика: ПТО