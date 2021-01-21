В Тверской области работает уже 10 пунктов вакцинации от коронавируса

В регион поступило прививки от коронавируса сделали уже больше 3600 граждан. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Верхневолжье полноценно заработали еще два прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. Они расположены в Ржевской ЦРБ и медико-санитарной части №141 в Удомле. Теперь всего в регионе прививки от коронавируса можно сделать в 10 медицинских организациях.

По данным областного правительства на 21 января, в регионе от COVID-19 привились уже 3645 жителей, в том числе 20 января - 500 человек.

На сегодняшний день в Тверскую область поступило более 19 тыс. доз вакцины "Спутник V". О поступлении других вакцин официальной информации нет.

Сейчас в регионе действует 10 прививочных пунктов на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, тверских горбольниц №1 и №7, Вышневолоцкой, Кимрской, Торжокской и Ржевской ЦРБ, медико-санитарной части №141 Удомли. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

В муниципалитетах Верхневолжья по поручению губернатора Игоря Рудени развивается необходимая для массовой вакцинации инфраструктура.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина».

В тех районах, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медбригады.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по индивидуальным телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни.

- Горбольница №1 – 42-45-20 (с 8:00 до 10:00, Беляковский пер, д. 9.);

- Горбольница №7 – 8-900-019-98-01 (с 9:00 до 12:00, Петербургское шоссе, д. 76/1);

- Больница скорой медицинской помощи – 44-42-44 (с 8:00 до 16:00, пр-т Ленина, д.6, каб. 123.);

- Центр им. В.П. Аваева – 75-30-53, 30-11-12 (с 8:00 до 19:00, ул. Софьи Перовской, д. 56.);

- Вышневолоцкая ЦРБ – через электронную регистратуру (Казанский проспект, д. 121а);

- Кимрская ЦРБ – 4-60-05 (Борковское ш., д. 10);

- Ржевская ЦРБ – запись на сайте црб-ржев.рф, по тел. 3-19-51, (ул. Грацинского, д. 30);

- ЦМСЧ №141 в Удомле – 8(48255) 2-03-69 (с 8:00 до 16:00), ул. Энтузиастов, 13.