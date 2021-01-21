"Камаз" с бетонными кольцами опрокинулся на обледеневшей трассе под Тверью Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov

ДТП произошло утром, 21 января, в районе поселка Эммаусс на трассе М-10 "Россия".

При движении в сторону Москвы водитель на "Камазе"-манипуляторе не справился с управлением, врезался в отбойник и опрокинулся.

Автомобиль был загружен бетонными кольцами. Движение на участке не затруднено.

Как сообщили очевидцы в группе "Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)", участок трассы - сколький, обледеневший.

Информация о пострадавших в ДТП уточняется.