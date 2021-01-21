Жителей Тверской области МЧС предупреждает о гололеде и тумане

Гололедицу предвещают синоптики на дорогах Тверской области Фото: Алексей ФОКИН

22 января ГУ МЧС России по Тверской области, соссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение. Спасатели сообщают, что в отдельных районах Верхневолжья ожидаются отложения мокрого снега, гололед, туман. На дорогах - сильная гололедица.

К выходным морозы сменят плюсовые температуры. В субботу и воскресенье ночами -1…+1, днем теплее: в субботу +2, а в понедельник уже +4.

Водителям напоминают, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Будьте внимательны и осторожны!