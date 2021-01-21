В сгоревшем доме в Тверской области нашли тело пожилого мужчины

Тело погибшего было обнаружено в ходе тушения пожара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 20 января в доме, расположенном в поселке Максатиха Тверской области. В ходе тушения пожара в строении было обнаружено тело мужчины 1947 года рождения. О случившемся сообщили следователям.

По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СКРФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователем СК и сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроотопительного прибора.

Точные причины смерти пожара и смерти погибшего станут известны после экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.