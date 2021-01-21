На станции в Тверской области сошла с рельсов тележка снегоуборочного поезда

Тележка снегоуборочного поезда сошла с рельсов на станции Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ЧП произошло вечером, 20 января, на 360-м км станции Земцы в Нелидовском городском округе. При проведении маневренных работ сошла с рельсов тележка хвостового состава снегоуборочного поезда. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.

- Установлено, что сход задней тележки снегоуборочного поезда произошел в результате неисправности стрелочного переезда. Пострадавших нет. Имелась задержка в расписании движения поездов, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

По данному факту проводится проверка.