Жители Тверской области отдали мошенникам более 400 тысяч рублей

Жители попались на уловки мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные под видом "сотрудников банка" убедили его сообщить им данные банковской карты и списали 85 000 рублей.

В аналогичными заявлениями в полицию пришли 48-летняя жительница Вышнего Волочка и 33-летний житель поселка Оленино. Потерпевшие пытались защитить свои сбережения от "несанкционированного списания" и стали жертвами мошенников. На двоих они лишились 380 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.