В Твери пассажир украл телефон у водителя автобуса

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции в Твери обратился 47-летний водитель городского автобуса. Мужчина сообщил, что на рабочем месте у него был похищен телефон.

Полицейские провели проверку и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 38-летний местный житель. Вечером злоумышленник зашел в автобус и оплатил проезд. Кгда водительотвлекся на сдачу, фигурант забрал телефон. Похищенное он сбыл, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.