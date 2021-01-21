В Тверской области больных коронавирусом начнут лечить при помощи антиковидной плазмы

Чтобы стать донором антиковидной плазмы, необходимо соответствовать ряду требований.
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К заготовке антиковидной плазмы приступили в Тверской областной станции переливания крови. Таким образом в Твери готовятся начать лечить больных COVID-19 методом введения антител, которые помогают нейтрализовать вирус. С этой целью и применяют плазму крови переболевшего человека.
Сегодня лечение методом введения антиковидной плазмы пациентам широко применяется как в России, так и за рубежом.
- Мы начали проводить донации антиковидной плазмы с 19 января, и первые две дозы уже передали в инфекционный госпиталь областной клинической больницы, где она будет применена в рамках комплексного лечения, - рассказал главврач Тверской станции переливания крови Евгений Беляев.
Чтобы стать донором антиковидной плазмы, необходимо соответствовать ряду требований:
- возраст от 18 до 55 лет;
- масса тела более 50 килограмм;
- хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ;
- наличие официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции и последующем выздоровлении;
- отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С;
- гемограмма и биохимическое исследование крови;
- исследование на содержание антител (IgG).
Если вы готовы стать донором антиковидной плазмы и помочь больным коронавирусом, можно позвонить по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови: 8 (4822) 58-74-32.
Отметим, что первичный донор плазмы получает компенсацию за питание и меры соцподдержки.