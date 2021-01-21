В Тверской области больных коронавирусом начнут лечить при помощи антиковидной плазмы

Чтобы стать донором антиковидной плазмы, необходимо соответствовать ряду требований. Фото: архив КП

К заготовке антиковидной плазмы приступили в Тверской областной станции переливания крови. Таким образом в Твери готовятся начать лечить больных COVID-19 методом введения антител, которые помогают нейтрализовать вирус. С этой целью и применяют плазму крови переболевшего человека.

Сегодня лечение методом введения антиковидной плазмы пациентам широко применяется как в России, так и за рубежом.

- Мы начали проводить донации антиковидной плазмы с 19 января, и первые две дозы уже передали в инфекционный госпиталь областной клинической больницы, где она будет применена в рамках комплексного лечения, - рассказал главврач Тверской станции переливания крови Евгений Беляев.

Чтобы стать донором антиковидной плазмы, необходимо соответствовать ряду требований:

- возраст от 18 до 55 лет;

- масса тела более 50 килограмм;

- хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ;

- наличие официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции и последующем выздоровлении;

- отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С;

- гемограмма и биохимическое исследование крови;

- исследование на содержание антител (IgG).

Если вы готовы стать донором антиковидной плазмы и помочь больным коронавирусом, можно позвонить по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови: 8 (4822) 58-74-32.

Отметим, что первичный донор плазмы получает компенсацию за питание и меры соцподдержки.