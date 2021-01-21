В населенных пунктах Тверской области восстановлено электроснабжение

Электроснабжение в Тверской области восстановлено Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области восстановлено энергоснабжение в населённых пунктах, временно оставшихся без света из-за непогоды 20 января. К 9:00 утра 21 января аварийные участки приведены в порядок. Продолжаются профилактические мероприятия - расчистка просек и вырубка деревьев.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь в восстановительных и профилактических работах оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области.

На объектах работали 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц специальной техники. ЫБли задействованы резервные источники питания.

Сообщать об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов потребители могут по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.