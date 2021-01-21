Вертолет санавиации Тверской области вылетал за пациентом в Осташков

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Осташкова Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

20 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Осташкова.

В 17:40 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Осташковского городского округа. На месте пациенту оказали помощь и транспортировали в Тверь.

В 21:05 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево. Больного передали врачам ОКБ Твери, где он будет проходить дальнейшее лечение.