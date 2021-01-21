Губернатор Тверской области впервые в новом году ответит на актуальные вопросы в прямом эфире

Губернатор возобновит традицию своих выступлений в вечернем телеэфире. Фото: ПТО

21 января в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь вновь состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. В этом году это произойдет впервые.

Программу с Губернатором можно будет посмотреть в сети интернет по ссылке и на сайте «Вести-Тверь».

Игорь Руденя расскажет о планах по развитию Тверской области в 2021 году, ответит на вопросы о том, как в регионе проходит вакцинация от коронавируса, какие еще меры поддержки многодетных семей и других категорий граждан запланировано ввести в Верхневолжье, как будет продолжаться газификация муниципалитетов и другие.

Напомним, что последнее в прошлом году подобное выступление губернатора в прямом телеэфире для тверской аудитории состоялось 11 декабря.