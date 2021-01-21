В Твери пропал 13-летний мальчик

13-летнего Алексея Сафронова ищут в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении 13-летнего Алексея Сафронова поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 20 января.

Известно, что утром того же дня ребенок находился у здания школы на бульваре Шмидта в Твери, а потом ушел в неизвестном направлении, но домой не вернулся.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь проводится доследственная проверка. По месту последнего пребывания ребёнка выезжали следователи и полицейские, проведен осмотр его места жительства.

- Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники. Установлено, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Мальчика ищут правоохранительные органы, родственники и волонтеры. Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.