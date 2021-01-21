Пациента из Пеновской ЦРБ доставили на вертолете в Тверь

Вертолет санавиации вылетал в район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

20 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Пеновского муниципального округа.

В 23:05 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в Пеновскую ЦРБ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 3:08 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево. Больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.