Тверской ресторан пожаловался на решение суда о закрытии

В Твери пока также не работает популярный ресторан, где в начале декабря 2020 года обнаружили нарушения СанПиНа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московский районный суд Твери поступила жалоба от компании ООО «МТН», владеющей эти заведением, на решение юридической инстанции от 31 декабря 2020 года. Тогда адвокаты юрлица пытались оспорить закрытие места общепита на два месяца. Но кассацию отклонили.

9 декабря суд вынес решение о приостановке работы на 60 дней известного тверского ресторана из-за нарушений санитарных норм и правил. За это время необходимо устранить недоработки, которые 4 декабря обнаружили проверяющие.

О сроках рассмотрения новой жалобы со стороны защиты пока не сообщается.