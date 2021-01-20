Осужденные в Тверской области сыграли в дворовый хоккей

Четвертый турнир по хоккею в валенках с мячом прошел в ИК-10 Фото: УФСИН России по Тверской области

Четвертый турнир по хоккею в валенках с мячом прошел в ИК-10 УФСИН России по Тверской области.

Для соревнований осужденные построили хоккейный корт, расписали его борта гербами известных хоккейных команд и залили каток.

В первый день состоялась жеребьевка команд и игры на вылет. Сильнейшие проходили в финальную часть турнира, чтобы побороться за призовые места.

Хоккеистам было предоставлено тёплое помещение для переодевания и отдыха, организовано музыкальное сопровождение игр. Рядом с кортом дежурил медик.

Все призеры были поощрены администрацией ИК-10.