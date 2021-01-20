В Тверской области чиновники должны усилить работу по вводу в оборот зарастающих сельхозземель

В сельском хозяйстве одна из главных ставок в регионе делается на культивировании льна-долгунца. Фото: ПТО
На заседании регионального правительства рассмотрели проект госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» на пятилетний период - с 2021-го по 2026 год.
Ключевой задачей остаётся ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
Губернатор Игорь Руденя поручил министерству сельского хозяйства совместно с главами муниципалитетов усилить работу в данном направлении.
За последние четыре года врегионе введено в оборот 17,6 тыс. га земель неиспользуемой пашни. Агропредприятиям, которые способствуют этому и сами участвуют в процессе, с 2017 года оказывается господдержка.
Среди других прописанных в проекте госпрограммы приоритетов – развитие молочного и мясного скотоводства, растениеводства, в том числе льняного комплекса, малых форм хозяйствования, сельхозкооперации.
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Наибольшее количество сельхозпредприятий тверского региона находится в Калининском районе. Однако по посевным площадям лидируют Кашинский городской округ, Бежецкий и Старицкий районы.