В Тверской области чиновники должны усилить работу по вводу в оборот зарастающих сельхозземель

В сельском хозяйстве одна из главных ставок в регионе делается на культивировании льна-долгунца. Фото: ПТО

На заседании регионального правительства рассмотрели проект госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» на пятилетний период - с 2021-го по 2026 год.

Ключевой задачей остаётся ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Губернатор Игорь Руденя поручил министерству сельского хозяйства совместно с главами муниципалитетов усилить работу в данном направлении.

За последние четыре года врегионе введено в оборот 17,6 тыс. га земель неиспользуемой пашни. Агропредприятиям, которые способствуют этому и сами участвуют в процессе, с 2017 года оказывается господдержка.

Среди других прописанных в проекте госпрограммы приоритетов – развитие молочного и мясного скотоводства, растениеводства, в том числе льняного комплекса, малых форм хозяйствования, сельхозкооперации.

СПРАВКА КП

Наибольшее количество сельхозпредприятий тверского региона находится в Калининском районе. Однако по посевным площадям лидируют Кашинский городской округ, Бежецкий и Старицкий районы.