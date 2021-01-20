В Тверской области увеличен размер пособия на первого ребенка

В Тверской области увеличен размер выплаты на первого ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году размер пособия в Тверской области вырос до 12 144, 12 руб., в 2020-м он составлял 11 399,09 руб.

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Она выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.

Право на выплату имеют родители детей, рожденных или усыновленных после 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

- Демография – это наш безусловный приоритет, – считает губернатор Игорь Руденя. – Перечень мер поддержки семей с детьми в Тверской области состоит из около 100 различных позиций. Порядка 40 мер – прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 миллиардов рублей.