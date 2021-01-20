В Тверской области построили газопроводы для двух деревень и индустриального парка

На конец 2020 года уровень газификации Тверской области составил 66,1%. Фото: ПТО

Межпоселковые газопроводы длиной в 4,2 км провели до деревень Лебедево и Садыково. Как сообщили в областном правительстве, это позволит газифицировать 120 домовладений и индустриальный парк Раслово.

Резидентами последнего являются крупные производители строительной техники и логистический комплекс известного отечественного автоконцерна.

Кроме того, продолжены строительно-монтажные работы третьей очереди межпоселкового газопровода от деревни Игнатово до поселка Крупский в Твери.

Это позволит подключить к газу также новый жилой комплекс Напрудное и перспективных потребителей промзоны Боровлево-2.

На конец 2020 года уровень газификации Тверской области составил 66,1%.

Напомним, что в декабре прошлого года губернатор Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.