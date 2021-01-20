Еще четыре центра амбулаторной помощи ковидным больным открылись в Тверской области

В ЦАПах выписывают больничные, выдают лекарства, берут анализы, а при необходимости - направляют на КТ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще четыре ЦАПа (центра амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией, внебольничной пневмонией и ОРВИ) открылись в Тверской области. Это ЦАПы при поликлиниках Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.

Напомним, новые центры создают дабы разгрузить поликлиники и развести потоки больных коронавирусом и других пациентов.

На настоящий момент они работают в следующих медучреждениях: в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, городской больнице № 1, поликлиниках Конаковской, Бежецкой, Торжокской, Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской центральных районных больниц.

В ближайшее время также планируется открытие ЦАПа в областном клиническом кардиологическом диспансере, а также при ЦРБ Нелидова, Кашина и в Калининского района.Записаться на прием в центр можно по телефону 122 или через электронную регистратуру Тверской области.

Подробнее о том, кому необходимо обращаться в ЦАП, а не поликлинику, и как это сделать, читайте здесь.

Центры амбулаторной помощи работают ежедневно с 8:00 до 20:00.