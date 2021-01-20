Более 3000 человек привились от коронавируса в Тверской области

В Тверской области привились от коронавируса 3120 человек Фото: ПТО

В Тверской области на 20 января 3120 человек сделали прививки от коронавируса, в том числе за два с начала массовой вакцинации привились 755 человек. Такие данные сообщает оперштаб.

Мапомним, вакцинация населения от COVID-19 началась 18 января. На сегодняшний день в регион поступило более 19 тыс. доз вакцины.

В Верхневолжье действуют восемь прививочных пунктов для массовой вакцинации. Готовятся к открытию пункты в районах. Там, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "122" и через портал medregtver.ru, портал Госуслуг и в прививочных пунктах.