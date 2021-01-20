За ночь разбросали 47 тонн пескосоляной смеси в Твери

В Твери чистят дороги и днем, и ночью. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

На сайте городской Администрации сообщают, что в ночь с 19 на 20 января на улицах Твери работало 40 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины, трактора, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики и самосвалы. В общей сложности, на проезжую часть и тротуары разбросали 47 тонн пескосоляной смеси, а на полигон вывезли более 2 тысяч кубометров снега.

Днем работы продолжили – на смену вышли 30 единиц спецтехники. Если будет необходимость, их количество увеличат. Также на улицах трудятся 120 дворников МУП «ЖЭК».

В связи с тем, что на ожидается потепление, коммунальная служба готовится обрабатывать улицы и дороги Твери против гололедицы.