Ушел из жизни автор музыки к гимну Твери Алексей Евсюков

Алексей Евсюков скончался на 72-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 января на 72-м году в Москве скончался народный артист России, пианист, композитор Алексей Евсюков.

Почти 40 лет, с 1979 по 2018 год, он аккомпонимировал на концертах народного артиста СССР Иосифа Кобзона и знал наизусть почти весь его репертуар. Жителям Твери Алексей Евсюков известен и как автор музыки к гимну города на слова поэта Андрея Дементьева, которую написал в 2012 году.

За время концертной деятельности Алексею Евсюкову доводилось выступать в лучших залах Москвы, в Чернобыле, на грузовиках и в оврагах между боями в Афганистане, в Чечне, Сирии, Африке, Вьетнаме, Австралии, на Донбассе, во время землетрясения в Ташкенте.

Вместе с Иосифом Кобзоном несколько раз он приезжал в Тверь.

Алексей Евсюков был другом Андрея Дементьева и Дома поэзии, его музыка легла в основу множества песен ("Гимн Твери", "Ветеран", "Еврейские жены" и другие).

Сотрудники Дома поэзии выражают соболезнования родным и близким музыканта.