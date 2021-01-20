В Тверской области Западнодвинские автоинспекторы проверили школьные автобусы

Госавтоинспекторы провели рейд по автобусам Фото: УГИБДД России по Тверской области

19 января в Западной Двине состоялось профилактическое мероприятие "Автобус". Сотрудниками ГИБДД был организован рейд по проверке автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, в том числе школьников.

Мероприятие проводилось в целях повышения безопасности пассажирских перевозок, предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте.

Инспекторы проверяли законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, прохождение предрейсового медицинского осмотра водителей и техсостояние автобусов, наличие и исправность тахографов, внешних световых приборов, соблюдение режима труда и отдыха водителей и соблюдение других обязательных требований.

Нарушители были привлечены к ответственности.