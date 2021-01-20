Житель Тверской области хранил в комоде партию наркотиков

Мужчину задержали за хранение наркотиков Фото: архив "КП"

По подозрению в хранении наркотиков был задержан 51-летний житель Торопца. В результате обыска в доме мужчины полицейские обнаружили и изъяли 28 бумажных свертков с веществом растительного происхождения, которые он хранил в комоде под телевизором.

Экспертиза показала, что это растительный наркотик общей массой 50 грамм. Мужчина заявил, что сам изготовил сырье, обнаружив заросли в окрестностях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.