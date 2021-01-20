В 18 районах Тверской области откроют новые пункты вакцинации от коронавируса

По данным на 20 января, в Верхневолжье от коронавируса привились 3120 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По официальным данным на 20 января, в Верхневолжье от коронавируса привились 3120 человек, из них 755 - за два последних дня. При этом, как сообщает областное правительство, в регионе готовятся к открытию новые прививочные пункты, а количество поступившей в регион вакцины составляет уже свыше 19 тысяч доз.

По поручению губернатора Игоря Рудени в муниципалитетах создаётся необходимая для организации массовой вакцинации граждан инфраструктура.

Сейчас в регионе открыто восемь прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса: в областной клинической больнице, в тверских горбольницах №1 и №7, в больнице скорой медицинской помощи Твери, в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ.

Также планируется проводить вакцинацию в Твери в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина» и в медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В тех районах, где не откроют прививочные пункты, вакцинацию будут проводить выездные медбригады. Как ранее сообщало областное правительство, они начнут действовать в феврале.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "122" и через портал medregtver.ru.

Также записаться можно по телефонам прививочных пунктов в будние дни:

тверская горбольница №1 - 42-45-20 (с 8:00 до 10:00, Беляковский пер, д. 9.),

тверская горбольница №7 - 8-900-019-98-01 (с 9:00 до 12:00, Петербургское шоссе, д. 76/1),

больница скорой помощи в Твери - 44-42-44 (с 8:00 до 16:00, пр-т Ленина, д.6, каб. 123.),

Центр им. Аваева - 75-30-53, 30-11-12 (с 8:00 до 19:00, ул. Софьи Перовской, д. 56.),

Вышневолоцкая ЦРБ - через электронную регистратуру (Казанский проспект, д. 121а),

Кимрская ЦРБ - 4-60-05 (Борковское ш., д. 10).

В Ржевской ЦРБ пока идет вакцинация граждан из групп риск по заранее подготовленным спискам.