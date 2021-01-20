На 20 января еще 222 случая коронавируса подтверждено в Тверской области

В Тверской области подтверждено 222 случая коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 20 января 2021 года, 222 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 802 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 222 232 человека (+258).

Изолирован 4 077 больной (-39).

Умерли 493 человек (+3).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 20 января выявлен 8591 случай заражения коронавирусом (+56 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район - 1998 (+25),

Вышневолоцкий городской округ - 1548 (+14),

Ржев - 1486 (+6),

Торжок - 1265 (+12),

Кимры - 1158 (+6),

Калининский район - 1052 (+5).

За весь период в регионе проведено 504 444 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 3 511.