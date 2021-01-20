На 20 января еще 222 случая коронавируса подтверждено в Тверской области

В Тверской области подтверждено 222 случая коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 20 января 2021 года, 222 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 802 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 222 232 человека (+258).
Изолирован 4 077 больной (-39).
Умерли 493 человек (+3).
Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 20 января выявлен 8591 случай заражения коронавирусом (+56 за сутки).
Также в лидерах:
Конаковский район - 1998 (+25),
Вышневолоцкий городской округ - 1548 (+14),
Ржев - 1486 (+6),
Торжок - 1265 (+12),
Кимры - 1158 (+6),
Калининский район - 1052 (+5).
За весь период в регионе проведено 504 444 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 3 511.
Графика: ПТО