Житель Тверской области нарубил леса на два миллиона рублей

Древесину мужчина вывозил на пилораму Фото: УМВД России по Тверской области

В Торопецкий отдел полиции о незаконой рубке леса сообщил инженер районного лесничества.

Полицейские установили, что возле деревни Нишевицы Торопецкого района, в том числе на землях лесного фонда, спилены 36 елей на сумму 2 миллиона рублей.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 46-летний местный житель. Ранее за аналогичное преступление мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Фигурант рассказал, что незаконно спиленную древесину вместе с помощником вывозил на "Урале" на местную пилораму.

На месте были изъяты стволы и спилы деревьев, бензопила, следы транспортного средства. По ч. 3 ст. 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.