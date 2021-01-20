По факту пожара в СНТ Тверской области следователи проводят проверку

Мужчина погиб при пожаре в Калининском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели при пожаре мужчины.

Напомним, ЧП произошло 19 января в СНТ "Утес" в Калининском районе. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены останки мужчины. На место происшествия выезжали следователи и полицейские. Причины и условия возникновения пожара устанавливаются.

- В ближайшее время будут назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.