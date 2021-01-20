Директора УК в Ржеве Тверской области оштрафовали за хлам в подвале жилого дома

Директор УК оштрафован за хлам в подвале Фото: Иван МАКЕЕВ

Директора управляющей компании в Ржеве оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Нарушения выявила Ржевская межрайонная прокуратура в ходе проверки.

Установлено, что в одном из домов на Советской площади, который обслуживает УК, захламлены подвальные помещения, в крыше имеются просветы, отверстия и сколы, видны следы от протечек на стропильной системе.

В отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф.

Постановление в законную силу не вступило.