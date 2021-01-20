Прокуратура защитила права работников предприятия в Тверской области

Заработная плата выплачивается в установленные сроки и в полном объеме
Фото: Валерий РОМАНОВ
Нарушения трудового законодательства прокуратура выявила в ООО "Вышний Волочек-Спецстрой". Установлено, что заработная плата работникам организации выплачивалась лишь один раз в месяц, вместо положеннх по закону двух.
В отношении генерального директора предприятий возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Постановления в законную силу не вступили.
Также, руководителю общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Заработная плата выплачивается в установленные сроки и в полном объеме.