Прокуратура защитила права работников предприятия в Тверской области

Заработная плата выплачивается в установленные сроки и в полном объеме Фото: Валерий РОМАНОВ

Нарушения трудового законодательства прокуратура выявила в ООО "Вышний Волочек-Спецстрой". Установлено, что заработная плата работникам организации выплачивалась лишь один раз в месяц, вместо положеннх по закону двух.

В отношении генерального директора предприятий возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Постановления в законную силу не вступили.

Также, руководителю общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Заработная плата выплачивается в установленные сроки и в полном объеме.