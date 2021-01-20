В Калининском районе Тверской области сгорел жилой дом

Пожар произошел в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании в жилом доме в СНТ "Утес" Кулицкого сельского поселения Калининского района поступило ГУ МЧС России по Тверской области в 19:21 вечера 19 января.

На место пожара убыли: отдельный пост и отделение ПСЧ № 72.

По прибытии пожарных наблюдалось окрытое горение, которое ликвидировали в 21:58. В 22:36 пожар полностью потушили. Есть пострадавший.

- Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего к ликвидации пожара было привлечено девять человек и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.