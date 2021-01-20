В Тверской области из-за сильного снегопада 19 января потребители нескольких районов остались без электроэнергии. Локальные отключения были зафиксированы в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.К 8:00 утра 20 января без света остается порядка 300 человек. Восстановительные работы продолжаются.Бригады энергетиков работали всю ночь. Задействовано 1271 человек, 355 единиц специальной техники. Социальные объекты и населенные пункты подключены к резервным источникам питания.По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала \\"Россети Центр\\" оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.Сообщать о перебоях с электричеством потребители могут по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.